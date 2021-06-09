Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи может вернуться в «Арсенал». Испанское издание Sport пишет о том, что туринский клуб предложит 30-летнего Ремзи «канонирам» в рамках сделки по защитнику Эктору Бельерину.

Аарон Ремзи перебрался в «Ювентус» в 2019 году, но неважно провёл оба сезона в Серии А. В туринский клуб валлийский футболист перебирался на правах свободного агента после одиннадцати лет в «Арсенале».

В настоящий момент Аарон Ремзи находится в расположении сборной Уэльса и готовится к чемпионату Европы. Эксперты из transfermarkt оценивают Ремзи в 14 миллионов евро.