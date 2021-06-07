«ПСЖ» будет платить Вейналдуму 10 млн евро в год

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07 Июня 2021, 12:14,
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Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум близок к уходу из «Ливерпуля». Полузащитник с большой долей вероятности продолжит карьеру в чемпионате Франции, где интерес к нему проявляет «ПСЖ».
Согласно информации De Telegraaf, парижский гранд сделал очень выгодное предложение 30-летнему исполнителю. Вице-чемпион Франции готов платить игроку десять миллионов евро в год. В борьбе за Вейналдума парижане опередили каталонскую «Барселону».
Контракт Джорджиньо с «Ливерпулем» истекает в конце июня. В прошлом сезоне чемпионата Англии голландец провел 38 матчей, записав на свой счет два гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум