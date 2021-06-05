Паратичи согласовал контракт в «Тоттенхэмом»

Футбольный функционер Фабио Паратичи, ранее занимавший пост спортивного директора туринского «Ювентуса», близок к подписанию трудового соглашения с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Ромео Агрести, итальянский специалист договорился со «шпорами» о личном контракте. Условия сделки согласованы, подписи будут поставлены в ближайшие дни.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занял седьмое место. В концовке сезона лондонский клуб расстался с главным тренером команды Жозе Моуринью.