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Паратичи согласовал контракт в «Тоттенхэмом»

05 Июня 2021, 15:48,

Футбольный функционер Фабио Паратичи, ранее занимавший пост спортивного директора туринского «Ювентуса», близок к подписанию трудового соглашения с лондонским «Тоттенхэмом».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Ромео Агрести, итальянский специалист договорился со «шпорами» о личном контракте. Условия сделки согласованы, подписи будут поставлены в ближайшие дни.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занял седьмое место. В концовке сезона лондонский клуб расстался с главным тренером команды Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Фабио Паратичи
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