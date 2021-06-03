Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агуэро мог оказаться в «Арсенале» или «Челси»

03 Июня 2021, 15:08,

Переход форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в «Барселону» стал одним из главных событий конца мая. 33-летний аргентинец подвел черту под 10-летним этапом английской карьеры, наколотив 260 голов в 390 матчах в стане «синих». На «Камп Ноу» Агуэро может составить грозную силу с Лионелем Месси.

- Он дружит с Месси с 15-летнего возраста, и они всегда общались. Все идет к тому, что Месси останется в «Барселоне», и они будут играть вместе, - заявил на Radio La Red  отец Агуэро, Леонель дель Кастильо.

- Он сейчас счастлив, подписав контракт с «Барселоной». Я вижу его счастливым. До этого он не знал, что случится дальше. Интерес к сыну проявляли некоторые клубы -  «Арсенал», а также «Челси» вмешался в последний момент. Если бы Серхио не остался в Англии, он предпочитал играть в Италии или Испании, - добавил дель Кастильо.

Добавим, что вслед за Агуэро по маршруту «Манчестер Сити» - «Барселона» последовал Эрик Гарсия.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Серхио Агуэро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола