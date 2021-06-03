Агуэро мог оказаться в «Арсенале» или «Челси»

Переход форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в «Барселону» стал одним из главных событий конца мая. 33-летний аргентинец подвел черту под 10-летним этапом английской карьеры, наколотив 260 голов в 390 матчах в стане «синих». На «Камп Ноу» Агуэро может составить грозную силу с Лионелем Месси.

- Он дружит с Месси с 15-летнего возраста, и они всегда общались. Все идет к тому, что Месси останется в «Барселоне», и они будут играть вместе, - заявил на Radio La Red отец Агуэро, Леонель дель Кастильо.

- Он сейчас счастлив, подписав контракт с «Барселоной». Я вижу его счастливым. До этого он не знал, что случится дальше. Интерес к сыну проявляли некоторые клубы - «Арсенал», а также «Челси» вмешался в последний момент. Если бы Серхио не остался в Англии, он предпочитал играть в Италии или Испании, - добавил дель Кастильо.

Добавим, что вслед за Агуэро по маршруту «Манчестер Сити» - «Барселона» последовал Эрик Гарсия.