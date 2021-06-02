Джеррард может возглавить «Эвертон»

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02 Июня 2021, 08:18,
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Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост главного тренера «Глазго Рейнджерс», может сменить место работы. Об этом информирует The Athletic.
Согласно сведениям источника, 41-летний специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляет «Эвертон», который подыскивает нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».
В прошлом сезоне чемпионата Англии «ириски» заняли десятое место. Что касается Джеррарда, то Стивен привел «Глазго Рейнджерс» к чемпионскому титулу в Шотландии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Стивен Джеррард