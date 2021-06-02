Джеррард может возглавить «Эвертон»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост главного тренера «Глазго Рейнджерс», может сменить место работы. Об этом информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, 41-летний специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляет «Эвертон», который подыскивает нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

В прошлом сезоне чемпионата Англии «ириски» заняли десятое место. Что касается Джеррарда, то Стивен привел «Глазго Рейнджерс» к чемпионскому титулу в Шотландии.