«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Роберто может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует Sport.es.

Согласно сведениям издания, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Инициатором трансфера игрока выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Ранее англичане уже хотели подписать Роберто, однако тогда сделка сорвалась. Этим летом стороны возобновят переговоры.

Цвета каталонского коллектива Серхи защищает с июля 2013 года. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2022 года. Трансферная стоимость испанца оценивается в 25 миллионов евро.