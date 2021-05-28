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Фердинанд: «Сульшер заслуживает остаться в «Манчестер Юнайтед»

28 Мая 2021, 09:17,

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о будущем норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера в манкунианском клубе.

«Думаю, он показал хорошие результаты и может рассчитывать на усиление состава в летнее трансферное окно. Сульшер заслуживает остаться в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне от команды будут требовать трофеев», - передает слова Фердинанда BBC Sport.

Ранее СМИ сообщили, что «красные дьяволы» предложили норвежскому специалисту новое трудовое соглашение.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ и стал финалистом Лиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Рио Фердинанд
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