Фердинанд: «Сульшер заслуживает остаться в «Манчестер Юнайтед»

|
28 Мая 2021, 09:17,
|
|
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о будущем норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера в манкунианском клубе.
«Думаю, он показал хорошие результаты и может рассчитывать на усиление состава в летнее трансферное окно. Сульшер заслуживает остаться в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне от команды будут требовать трофеев», - передает слова Фердинанда BBC Sport.
Ранее СМИ сообщили, что «красные дьяволы» предложили норвежскому специалисту новое трудовое соглашение.
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ и стал финалистом Лиги Европы.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Рио Фердинанд