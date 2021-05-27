Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер рассказал о потере уверенности.

«После паузы на матчи сборных я не использовал хорошие моменты в нескольких играх подряд. Произошёл щелчок в голове, после которого я потерял уверенность. Я не знал, что с этим делать. Конечно, на меня давили ожидания окружающих, после перехода все хотели увидеть от меня голы. Думаю, что я слишком зациклился на этом. Я много думал о том, что должен стать главным бомбардиром «Челси», - приводит слова Вернера The Telegraph.

25-летний Вернер сыграл 35 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач.