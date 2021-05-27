Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Вернер рассказал о потере уверенности

27 Мая 2021, 21:50,

Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер рассказал о потере уверенности.

«После паузы на матчи сборных я не использовал хорошие моменты в нескольких играх подряд. Произошёл щелчок в голове, после которого я потерял уверенность. Я не знал, что с этим делать. Конечно, на меня давили ожидания окружающих, после перехода все хотели увидеть от меня голы. Думаю, что я слишком зациклился на этом. Я много думал о том, что должен стать главным бомбардиром «Челси», - приводит слова Вернера The Telegraph.

25-летний Вернер сыграл 35 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Тимо Вернер
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