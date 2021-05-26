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​Агуэро назвал футболиста «Манчестер Сити», которому хочет оставить 10 номер

26 Мая 2021, 15:28,

Серхио Агуэро уходит из «Манчестер Сити». Аргентинцу осталось провести последний матч с «горожанами» - финал Лиги чемпионов против «Челси» в Порту, который пройдёт 29 мая. Тем временем, Агуэро ответил на вопрос, кому он хотел бы оставить свой 10-й игровой номер.

«Думаю, номер 10 следует отдать Филу Фодену. Просто Кевин де Брёйне использовал номер 17 и в других клубах, и я не думаю, что он стал бы менять его. Фил же обладает сумасшедшими качествами», - приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

Ожидается, что следующим клубом Серхио Агуэро будет «Барселона». Хосеп Гвардиола на днях говорил, что форвард близок к подписанию контракта с каталонцами.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Фил Фоден
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