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Известна зарплата Агуэро в «Барселоне»

26 Мая 2021, 13:27,

Испанские журналисты сообщили о деталях контракта форварда Серхио Агуэро с каталонской «Барселоной». По данным Diario Sport, оклад 32-летнего голеадора на «Камп Ноу» уменьшится в два раза по сравнению с зарплатой в «Манчестер Сити», где он получал около 12 миллионов евро в год.

Трудовое соглашение между «сине-гранатовыми» и аргентинским футболистом будет подписано в ближайшее время. Серхио перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.

Агуэро защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011 года. В составе «горожан» он пять раз становился чемпионом Англии. Серхио является лучшим бомбардиром клуба в истории.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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