«Ливерпуль» назвал лучшего футболиста сезона

Египетского форварда Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом «Ливерпуля» по итогам сезона-2020/2021, об этом рапортует клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне 28-летний африканский нападающий принял участие в 51 поединке за мерсисайдскую команду во всех турнирах. Мохамед записал себе в актив 31 забитый мяч и шесть результативных передач.

Салах защищает цвета команды с 2017 года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2023 года.

В завершившемся чемпионате Англии «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице, пробившись в Лигу чемпионов.