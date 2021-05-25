Симеоне согласен, что на данный момент АПЛ - лучшая лига в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне согласился с журналистами, что английскую Премьер-лигу можно считать главным первенством планеты на май 2021 года.

В качестве аргумента аргентинский специалист привёл пример, что почти во всех чемпионатах за первое место бьются всего две команды, тогда как в Англии сразу четыре. Например, в Германии доминирует «Бавария», во Франции «ПСЖ», в Испании «Барселона» и «Реал». В это время в АПЛ есть «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Также в эфире ESPN Симеоне добавил, что и в еврокубковых финалах зрители увидят три английских команды из четырёх, что не случайно.