Симеоне согласен, что на данный момент АПЛ - лучшая лига в мире

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25 Мая 2021, 19:43,
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне согласился с журналистами, что английскую Премьер-лигу можно считать главным первенством планеты на май 2021 года.
В качестве аргумента аргентинский специалист привёл пример, что почти во всех чемпионатах за первое место бьются всего две команды, тогда как в Англии сразу четыре. Например, в Германии доминирует «Бавария», во Франции «ПСЖ», в Испании «Барселона» и «Реал». В это время в АПЛ есть «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Также в эфире ESPN Симеоне добавил, что и в еврокубковых финалах зрители увидят три английских команды из четырёх, что не случайно.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Диего Симеоне
что он тут нагородил ??? видно в апл собрался , что в том году что в этом на титул в апл претендовала лишь одна команда и она чемпион , а в ЛА ЛИге он чуть сам не профукал титул , псж претендент был единоличный лишь при Эмери , Бавария да гегемон , на бумаге на титул в ла лиге всегда претендента три , а в этот сезон было вообще четыре , и единственный чемпионат где чемпион стал известен в последнем туре , в апл ,, претендуют ,, всегда 5 -9 команд ))) он разрыв между чемпионом и второй командой всегда огромный , в этот сезон снова триумф АПЛ тут беспорно , чую Чоло хочет свинтить ..уж как то поет не в ту степь ...