Невилл: «С Фоденом любая команда способна претендовать на победу в каждом матче»

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл лестно высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене.

«Фоден очень талантлив, он доказывает это на поле. Просто посмотрите на то, как Фил играет в больших матчах, он постоянно демонстрирует свой высочайший уровень. С ним ваша команда способна претендовать на победу в каждом матче», - цитирует Невилла Sky Sports.

20-летний полузащитник сборной Англии сыграл 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Фодена с родным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.