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Александер-Арнольд: «Расистские оскорбления задевают моих родителей, а не меня»

24 Мая 2021, 23:21,

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«После поражения от «Реала» в 2018 году я получил огромное количество расистских оскорблений, это никак меня не задевает, но задевает моих родителей. Отвратительно относиться к людям по-другому только из-за их цвета кожи. Многие забывают, что мы такие же, как и все, у нас есть семьи, которых касаются такие ситуации.

Самое худшее для меня – это влияние оскорблений на моих родителей, я уже научился справляться с этим. Такого не должно быть в современном мире», - цитирует защитника «Ливерпуля» The Independent.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трент Александер-Арнольд
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