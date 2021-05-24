Александер-Арнольд: «Расистские оскорбления задевают моих родителей, а не меня»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«После поражения от «Реала» в 2018 году я получил огромное количество расистских оскорблений, это никак меня не задевает, но задевает моих родителей. Отвратительно относиться к людям по-другому только из-за их цвета кожи. Многие забывают, что мы такие же, как и все, у нас есть семьи, которых касаются такие ситуации.

Самое худшее для меня – это влияние оскорблений на моих родителей, я уже научился справляться с этим. Такого не должно быть в современном мире», - цитирует защитника «Ливерпуля» The Independent.