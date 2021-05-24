​Хендерсон: «Футболки «Лидса» были проявлением неуважения»

В апреле футбольное информационное пространство разрывалось от потока новостей о Суперлиге. Многие критиковали создателей этого проекта и устраивали различного рода акции протеста. Так, например, футболисты «Лидса» вышли на игру против «Ливерпуля» в футболках с надписями «Футбол для болельщиков» и «Заслужите это». О той ситуации вспомнил капитан «красных» Джордан Хендерсон.

«Я чувствовал, что эти футболки были проявлением неуважения. Футболисты ни в чём не виноваты. Мы этого не хотели», - рассказал Хендерсон New York Times.

Напомним, что проект Суперлиги быстро свернулся, поскольку большая часть клубов вышла из него в течение двух суток после создания.