Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Хендерсон: «Футболки «Лидса» были проявлением неуважения»

24 Мая 2021, 11:44,

В апреле футбольное информационное пространство разрывалось от потока новостей о Суперлиге. Многие критиковали создателей этого проекта и устраивали различного рода акции протеста. Так, например, футболисты «Лидса» вышли на игру против «Ливерпуля» в футболках с надписями «Футбол для болельщиков» и «Заслужите это». О той ситуации вспомнил капитан «красных» Джордан Хендерсон.

«Я чувствовал, что эти футболки были проявлением неуважения. Футболисты ни в чём не виноваты. Мы этого не хотели», - рассказал Хендерсон New York Times.

Напомним, что проект Суперлиги быстро свернулся, поскольку большая часть клубов вышла из него в течение двух суток после создания.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Лидс, Джордан Хендерсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола