​Диаш признан лучшим игроком АПЛ по версии журналистов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. В борьбе за награду португалец обошёл своего одноклубника Кевина де Брёйне и Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

«Это огромная честь, я счастлив. Я не мог бы добиться этого без успеха команды. Каждый наш игрок заслужил награду. Только благодаря этому я, как защитник, смог оказаться здесь и получить этот приз», - приводятся слова Диаша на сайте Sky Sports.

Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре прошлого года. С тех пор он провёл за «горожан» 48 матчей во всех турнирах.