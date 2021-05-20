Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Диаш признан лучшим игроком АПЛ по версии журналистов

20 Мая 2021, 12:54,

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. В борьбе за награду португалец обошёл своего одноклубника Кевина де Брёйне и Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

«Это огромная честь, я счастлив. Я не мог бы добиться этого без успеха команды. Каждый наш игрок заслужил награду. Только благодаря этому я, как защитник, смог оказаться здесь и получить этот приз», - приводятся слова Диаша на сайте Sky Sports.

Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре прошлого года. С тех пор он провёл за «горожан» 48 матчей во всех турнирах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рубен Диаш
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