Агбонлахор - о Вернере: «Челси» нужно искать топ-нападающего»

Экс-форвард бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор, завершивший карьеру, высказался о нападающем лондонского «Челси» Тимо Вернере.

«Чем чаще наблюдаю за игрой Вернера, тем больше разочаровываюсь в нем. Он очень часто принимает неверные решения. Раньше за «Челси» выступали Дрогба и многие другие хорошие нападающие, поэтому советую лондонцам начать поиски топ-форварда, который будет забивать и решать в важных играх», - цитирует Агбонлахора Mirror.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Вернер провел 33 поединка, записав на свой счет шесть голов и восемь ассистов.