«Марсель» интересуется Гендузи

Хавбек лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи может покинуть лондонский клуб летом.

Как сообщает La Provence, интерес к французскому полузащитнику проявляет «Марсель». Гендузи пока не принял окончательного решения. Отмечается, что французский клуб хотел бы арендовать Маттео, но «Арсенал», с большой долей вероятности, расторгнет контракт с Гендузи летом.

22-летний футболист выступает на правах аренды за «Герту», он сыграл 24 матча за немецкий клуб в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил два гола и отдал три гола.

Отметим, что контракт Гендузи с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.