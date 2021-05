«Челси» показал новую домашнюю форму

Лондонский «Челси» представил комплект новой экипировки на следующий сезон. Форма выполнена в ярком синем цвете с желтыми вертикальными полосами. На футболку нанесены зигзагообразный и шашечный принты.

Пресс-служба английского топ-клуба заявляет, что дизайн экипировки вдохновлен движением оп-арт. Это течение, которое было распространено во второй половине минувшего столетия.

Стоит отметить, что техническим партнером столичного коллектива выступает американская компания Nike.

«Пенсионеры» сыграют в новой форме в финале Кубка Англии с «Лестером». Встреча состоится 15 мая.

It's that time of the season.



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF