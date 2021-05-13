Клопп поздравил Гвардиолу с чемпионством

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13 Мая 2021, 10:32,
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Немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.
«Это серьезное достижение, поздравляю! Вчера я написал сообщения Хосепу Гвардиоле и Илкаю Гюндогану. У «Манчестер Сити» прекрасный тренер. Они многого достигли в этом непростом сезоне», - приводит слова специалиста Sky Sports.
Под руководством испанского наставника «горожане" стали чемпионами Англии в третий раз за последние четыре сезона. Действующее соглашение Гвардиолы с клубом рассчитано до середины 2023 года.
Добавим, что 29 мая «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп