Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп поздравил Гвардиолу с чемпионством

13 Мая 2021, 10:32,

Немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

«Это серьезное достижение, поздравляю! Вчера я написал сообщения Хосепу Гвардиоле и Илкаю Гюндогану. У «Манчестер Сити» прекрасный тренер. Они многого достигли в этом непростом сезоне», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Под руководством испанского наставника «горожане" стали чемпионами Англии в третий раз за последние четыре сезона. Действующее соглашение Гвардиолы с клубом рассчитано до середины 2023 года.

Добавим, что 29 мая «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
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