Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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В Англии болельщики возвращаются на трибуны

10 Мая 2021, 19:49,

До 10 тысяч зрителей смогут принимать открытые  спортивные площадки уже с 17 мая. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на слова Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Это новшество коснется и матчей заключительных двух туров чемпионата Англии, которые запланированы на 18-19 и 23 мая.

Напомним, что в декабре на матчи Премьер-лиги запускали до 2000 болельщиков, пока страну снова не закрыли на жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Также Джонсон уточнил, что для стадионов, которые могут принять менее 40 000 болельщиков, предусмотрена квота в 25% от максимальной вместимости.

Ожидается, что дальнейшие послабления в плане посещаемости арен будут анонсированы 21 июня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (2)
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1
Underdog
10 Мая 2021, 20:47

Путем вакцинации и переболевших Англия достигла коллективного иммунитета. Уже и рок фесты проводят. Так чем тогда футбол хуже или опасней?

1
779
10 Мая 2021, 19:54

Отличная новость!

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