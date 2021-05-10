В Англии болельщики возвращаются на трибуны

До 10 тысяч зрителей смогут принимать открытые спортивные площадки уже с 17 мая. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на слова Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Это новшество коснется и матчей заключительных двух туров чемпионата Англии, которые запланированы на 18-19 и 23 мая.

Напомним, что в декабре на матчи Премьер-лиги запускали до 2000 болельщиков, пока страну снова не закрыли на жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Также Джонсон уточнил, что для стадионов, которые могут принять менее 40 000 болельщиков, предусмотрена квота в 25% от максимальной вместимости.

Ожидается, что дальнейшие послабления в плане посещаемости арен будут анонсированы 21 июня.