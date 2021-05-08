«Манчестер Сити» нацелился на Лукаку

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08 Мая 2021, 09:31,
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Руководство «Манчестер Сити» продолжает подыскивать нового центрфорварда. Напомним, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро покинет клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.
Как сообщил в своем «Твиттере» инсайдер Николо Скира, «горожане» проявляют серьезный интерес к бельгийцу Ромелу Лукаку, выступающему в Серии А за миланский «Интер». Сам же футболист не хочет покидать «нерадзурри», с которыми стал чемпионом Италии.
В нынешнем сезоне Серии А 27-летний форвард провел 33 матча, отметившись 21 голом и десятью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Ромелу Лукаку
"Свежачок" от ЕФ подъехал. Сколько дней уже это новости? Если так и далее пойдет, то скоро будут публиковать новости о возможном переходе КриРо из Реала в Ювентус.