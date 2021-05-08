Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» нацелился на Лукаку

08 Мая 2021, 09:31,

Руководство «Манчестер Сити» продолжает подыскивать нового центрфорварда. Напомним, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро покинет клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

Как сообщил в своем «Твиттере» инсайдер Николо Скира, «горожане» проявляют серьезный интерес к бельгийцу Ромелу Лукаку, выступающему в Серии А за миланский «Интер». Сам же футболист не хочет покидать «нерадзурри», с которыми стал чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний форвард провел 33 матча, отметившись 21 голом и десятью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Ромелу Лукаку
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
3Tituli
08 Мая 2021, 13:06

"Свежачок" от ЕФ подъехал. Сколько дней уже это новости? Если так и далее пойдет, то скоро будут публиковать новости о возможном переходе КриРо из Реала в Ювентус.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола