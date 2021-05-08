«Манчестер Сити» нацелился на Лукаку

Руководство «Манчестер Сити» продолжает подыскивать нового центрфорварда. Напомним, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро покинет клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

Как сообщил в своем «Твиттере» инсайдер Николо Скира, «горожане» проявляют серьезный интерес к бельгийцу Ромелу Лукаку, выступающему в Серии А за миланский «Интер». Сам же футболист не хочет покидать «нерадзурри», с которыми стал чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний форвард провел 33 матча, отметившись 21 голом и десятью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.