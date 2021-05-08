Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Перейра: «Моё будущее зависит от «Лацио»

08 Мая 2021, 00:15,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Лацио», ответил на вопрос о своем будущем.

«У «Лацио» есть возможность выкупить меня, так что всё зависит только от них. Я вижу, что клуб ценит меня, необходимо принять решение до конца сезона. Рим – замечательный город, я не против остаться здесь. Если «Лацио» не будет выкупать меня, то обсужу свое будущее с руководством «Манчестер Юнайтед».

Я просто хочу играть, надеюсь, что мне удастся попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира», - цитирует Перейра TNT Sports.

25-летний бразилец сыграл 30 матчей за «Лацио» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Лацио, Андреас Перейра
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола