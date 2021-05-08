Перейра: «Моё будущее зависит от «Лацио»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Лацио», ответил на вопрос о своем будущем.

«У «Лацио» есть возможность выкупить меня, так что всё зависит только от них. Я вижу, что клуб ценит меня, необходимо принять решение до конца сезона. Рим – замечательный город, я не против остаться здесь. Если «Лацио» не будет выкупать меня, то обсужу свое будущее с руководством «Манчестер Юнайтед».

Я просто хочу играть, надеюсь, что мне удастся попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира», - цитирует Перейра TNT Sports.

25-летний бразилец сыграл 30 матчей за «Лацио» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.