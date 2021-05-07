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​«Челси» может попробовать переманить Салаха

07 Мая 2021, 17:49,

Мохамед Салах находится в шорт-листе главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Об этом посредством своей странички в Twitter сообщил журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк. Он отметил, что в списке желаний Тухеля также находятся Эрлинг Холанн и Ромелу Лукаку, представляющие соответственно дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года. В сезоне 2020/2021 египетский нападающий забил за мерсисайдский клуб 29 голов в 46 матчах во всех соревнованиях. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Салаха в 110 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Ливерпуль, Ромелу Лукаку, Мохамед Салах, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
07 Мая 2021, 18:23

Нужен наконечник атак центральный топ-форвард, а не вингер своих навалом...

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