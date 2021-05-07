​«Челси» может попробовать переманить Салаха

Мохамед Салах находится в шорт-листе главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Об этом посредством своей странички в Twitter сообщил журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк. Он отметил, что в списке желаний Тухеля также находятся Эрлинг Холанн и Ромелу Лукаку, представляющие соответственно дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года. В сезоне 2020/2021 египетский нападающий забил за мерсисайдский клуб 29 голов в 46 матчах во всех соревнованиях. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Салаха в 110 миллионов евро.