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«Арсенал» сделал предложение Чалханоглу

06 Мая 2021, 21:59,

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает MilanLive, интерес к турецкому футболисту проявляет «Арсенал». Английский клуб уже сделал предложение Чалханоглу и продолжает находиться на связи с его агентом. Отмечается, что за ситуацией с Хаканом следят «Галатасарай» и «Ювентус».

Контракт 27-летнего полузащитника с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он может достаться своему новому клубу бесплатно. Чалханоглу сыграл 29 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Хакан Чалханоглу
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