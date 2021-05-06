Моуринью хочет видеть де Хеа в «Роме»

Испанский вратарь Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Голкипер имеет предложение из итальянского чемпионата.

Как сообщает Tuttomercatoweb, заинтересованность в подписании 30-летнего футболиста проявляет «Рома». Новый наставник «волков» Жозе Моуринью лично настаивает на подписании голкипера, вместе с которым работал в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» готовы отпустить де Хеа в аренду. Интерес к вратарю проявлял мадридский «Реал». Трудовое соглашение Давида с манкунианцами рассчитано до 2023 года.