Моуринью хочет видеть де Хеа в «Роме»

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06 Мая 2021, 13:20,
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Испанский вратарь Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Голкипер имеет предложение из итальянского чемпионата.
Как сообщает Tuttomercatoweb, заинтересованность в подписании 30-летнего футболиста проявляет «Рома». Новый наставник «волков» Жозе Моуринью лично настаивает на подписании голкипера, вместе с которым работал в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» готовы отпустить де Хеа в аренду. Интерес к вратарю проявлял мадридский «Реал». Трудовое соглашение Давида с манкунианцами рассчитано до 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Давид Де Хеа