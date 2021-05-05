«Эвертон» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», английскому клубу нравится защитник «Барселоны» Рональд Араухо, но «каталонцы» не планируют расставаться со своим футболистом. Отмечается, что никаких переговоров о приобретении защитника «Ювентуса» Мериха Демирала «Эвертон» не ведёт.

После тридцати трёх туров «Эвертон» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от «Вест Хэма», идущего пятым, составляет шесть зачетных баллов. До конца турнира «ирискам» осталось сыграть пять матчей.