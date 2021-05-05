Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» планирует подписать центрального защитника

05 Мая 2021, 16:50,

«Эвертон» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», английскому клубу нравится защитник «Барселоны» Рональд Араухо, но «каталонцы» не планируют расставаться со своим футболистом. Отмечается, что никаких переговоров о приобретении защитника «Ювентуса» Мериха Демирала «Эвертон» не ведёт.

После тридцати трёх туров «Эвертон» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от «Вест Хэма», идущего пятым, составляет шесть зачетных баллов. До конца турнира «ирискам» осталось сыграть пять матчей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Серхио Араухо
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