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​Роджерс высказался о слухах, связывающих его с «Тоттенхэмом»

29 Апреля 2021, 12:40,

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий по поводу слухов, связывающих его с переходом на должность главного тренера «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» - отличный клуб, один из крупнейших клубов Великобритании, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я очень уважаю футболистов, уважаю руководство, и чувствую, что я хочу продолжать здесь работать», - приводит слова Роджерса Goal.com.

Напомним, на прошлой неделе должность главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. На временной основе команду принял Райан Мэйсон.

Отметим, что Брендан Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Лестер, Брендан Роджерс
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