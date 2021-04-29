​Роджерс высказался о слухах, связывающих его с «Тоттенхэмом»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий по поводу слухов, связывающих его с переходом на должность главного тренера «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» - отличный клуб, один из крупнейших клубов Великобритании, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я очень уважаю футболистов, уважаю руководство, и чувствую, что я хочу продолжать здесь работать», - приводит слова Роджерса Goal.com.

Напомним, на прошлой неделе должность главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. На временной основе команду принял Райан Мэйсон.

Отметим, что Брендан Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года.