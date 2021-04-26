Анри и Ширер стали лауреатами Зала славы АПЛ

Экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер и бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри стали лауреатами Зала славы английской Премьер-лиги, об этом рапортует пресс-служба турнира.

Напомним, что Ширер защищал цвета «Ньюкасла» с 1996-го по 2006-й год. Алан является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, записав на свой счет 260 голов в 441 матче.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999-го по 2007-й год, а также на правах аренды в 2012-м году. Тьерри четыре раза выигрывал «Золотую бутсу» и отметился 175 забитыми мячами в 258 поединках.