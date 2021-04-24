Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Манчестер Юнайтед» наградит Шоу новым контрактом

24 Апреля 2021, 21:50,

«Манчестер Юнайтед» наградит защитника Люка Шоу за качественный сезон новым контрактом. Как сообщает Daily Star, футболист подпишет трудовое соглашение сроком до конца сезона 2025/2026. Заработная плата Шоу вырастет со 150 до 190 тысяч фунтов (218 тысяч евро) в неделю.

В нынешнем сезоне Люк Шоу провёл за «Манчестер Юнайтед» сорок матчей в различных соревнованиях. На счету защитника один забитый гол и шесть результативных передач на партнёров.

Выступления на высоком уровне позволили Люку Шоу в марте вернуться в ряды национальной сборной Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола