​«Манчестер Юнайтед» наградит Шоу новым контрактом

«Манчестер Юнайтед» наградит защитника Люка Шоу за качественный сезон новым контрактом. Как сообщает Daily Star, футболист подпишет трудовое соглашение сроком до конца сезона 2025/2026. Заработная плата Шоу вырастет со 150 до 190 тысяч фунтов (218 тысяч евро) в неделю.

В нынешнем сезоне Люк Шоу провёл за «Манчестер Юнайтед» сорок матчей в различных соревнованиях. На счету защитника один забитый гол и шесть результативных передач на партнёров.

Выступления на высоком уровне позволили Люку Шоу в марте вернуться в ряды национальной сборной Англии.