Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гари Невилл - о создании Суперлиги: «Покушение на убийство английского футбола»

24 Апреля 2021, 09:01,

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике шесть английских клубов за решение создать Суперлигу Европы.

«6 представителей АПЛ, который принимали участие в запуске Суперлиги, замены в покушении на убийство английского футбола», - передает слова Невилла журналист Роб Харрис посредством своего твиттер-аккаунта.

Напомним, что участие в новом турнире хотели принять шесть клубов английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Однако после критики со стороны ФИФА, УЕФА и многих федераций клубы приняли решение отказаться от турнира.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гари Невилл, Суперлига Европы
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