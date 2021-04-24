Гари Невилл - о создании Суперлиги: «Покушение на убийство английского футбола»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике шесть английских клубов за решение создать Суперлигу Европы.

«6 представителей АПЛ, который принимали участие в запуске Суперлиги, замены в покушении на убийство английского футбола», - передает слова Невилла журналист Роб Харрис посредством своего твиттер-аккаунта.

Напомним, что участие в новом турнире хотели принять шесть клубов английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Однако после критики со стороны ФИФА, УЕФА и многих федераций клубы приняли решение отказаться от турнира.