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Кайки перешёл в «Манчестер Сити»

23 Апреля 2021, 17:28,

Нападающий Кайки перешёл из «Флуминенсе» в «Манчестер Сити», рапортует пресс-служба английского клуба.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», сумма трансфера составила порядка десяти миллионов евро. В соглашении прописан процент от суммы следующего трансфера нападающего, который получит «Флуминенсе», он составляет 10%. Кайки присоединится к «горожанам» в июне 2022 года, а его контракт с английским клубом будет рассчитан на пять лет.

17-летний бразилец сыграл девять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. А его контракт с «Флуминенсе» был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Флуминенсе, Кайки
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