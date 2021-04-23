Кайки перешёл в «Манчестер Сити»

Нападающий Кайки перешёл из «Флуминенсе» в «Манчестер Сити», рапортует пресс-служба английского клуба.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», сумма трансфера составила порядка десяти миллионов евро. В соглашении прописан процент от суммы следующего трансфера нападающего, который получит «Флуминенсе», он составляет 10%. Кайки присоединится к «горожанам» в июне 2022 года, а его контракт с английским клубом будет рассчитан на пять лет.

17-летний бразилец сыграл девять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. А его контракт с «Флуминенсе» был рассчитан до 30 декабря 2022 года.