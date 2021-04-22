Тренер «Брайтона» появился на пресс-конференции с фингалом

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22 Апреля 2021, 19:51,
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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер появился на пресс-конференции с фингалом, удивив представителей средств массовой информации.
«Я бы хотел рассказать вам героическую, рыцарскую историю о том, как у меня под глазом появился синяк. Но, к сожалению, я просто упал на ступеньках и ударился о перила», - сказал Поттер журналистам.
По словам тренера «Брайтона», инцидент произошёл на пляже, где он накануне гулял и пытался укрыться от сильного ветра.
«Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В субботу «чайки» сыграют против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Брайтон, Грэм Поттер
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