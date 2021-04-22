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Тренер «Брайтона» появился на пресс-конференции с фингалом

22 Апреля 2021, 19:51,

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер появился на пресс-конференции с фингалом, удивив представителей средств массовой информации.

«Я бы хотел рассказать вам героическую, рыцарскую историю о том, как у меня под глазом появился синяк. Но, к сожалению, я просто упал на ступеньках и ударился о перила», - сказал Поттер журналистам.

По словам тренера «Брайтона», инцидент произошёл на пляже, где он накануне гулял и пытался укрыться от сильного ветра.

«Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В субботу «чайки» сыграют против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брайтон, Грэм Поттер
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Комментарии (2)
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0
s a
22 Апреля 2021, 20:38

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0
russell
22 Апреля 2021, 20:09

С Тухелем очки не поделили

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