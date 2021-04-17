«Вест Хэм» в меньшинстве едва не сотворил чудо, играя против «Ньюкасла»

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17 Апреля 2021, 16:48,
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В 32-м туре АПЛ «Вест Хэм» потерял важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов. В выездной игре против «Ньюкасла» «молотобойцы» на 36-й минуте получили мяч в свои ворота и удаление Крэйга Доусона, а вскоре Жоэлинтон сделал результат 2:0. В сложной ситуации лондонцы сумели отыграть оба мяча, но все же снова пропустили. Джо Уиллок принес важные три очка «Ньюкаслу» - 3:2. «Полосатые» уже в 11 очках над зоной вылета, а «Вест Хэм» уже в этом туре рискует упасть с четвертого места на шестое.
Протокол игры
|(1:0) Диоп Исса 36'
|(2:0) Жоэлинтон 41'
|73' Диоп Исса (2:1)
|80' Лингард Джесси (2:2)
|(3:2) Уиллок Джо 82'
Дубравка Мартин • Фернандес Федерико • Кларк Киран • Дамметт Пол • Мёрфи Джейкоб • 90'Лонгстафф Шон 81' ( Уиллок Джо ( 81') • Шелви Джонджо • 16'Альмирон Мигель • Ритчи Мэтт • Жоэлинтон 90' ( Кэрролл Эндрю ( 90') • Сен-Максимен Аллан 64' ( Уилсон Каллум ( 64')
Запасные: Льюис Джамал • Хендрик Джефф • Гейл Дуайт • Крафт Эмиль • Гиллеспи Марк • Манкильо Хави
Фабьянски Лукаш • Диоп Исса • Доусон Крэйг 12' • 36'Огбонна Анджело • Цоуфал Владимир • Ноубл Марк 75' ( Бенрахма Саид ( 75') • Соучек Томаш • Джонсон Бен 90' ( Фредерикс Райан ( 90') • Форнальс Пабло • Лингард Джесси 87' ( Лансини Мануэль ( 87') • Боуэн Джаррод
Запасные: Тротт Натан • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Ярмоленко Андрей • Ковентри Конор • Алвес Фредерик
17 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Вест Хэм
Молотки сливаются с евротурнирной зоны...
О чем я и говорил ранее-начались игры с середняками, к которым молотки оказались неготовы. Наверное на календарь свой посмотрели