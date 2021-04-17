«Вест Хэм» в меньшинстве едва не сотворил чудо, играя против «Ньюкасла»

В 32-м туре АПЛ «Вест Хэм» потерял важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов. В выездной игре против «Ньюкасла» «молотобойцы» на 36-й минуте получили мяч в свои ворота и удаление Крэйга Доусона, а вскоре Жоэлинтон сделал результат 2:0. В сложной ситуации лондонцы сумели отыграть оба мяча, но все же снова пропустили. Джо Уиллок принес важные три очка «Ньюкаслу» - 3:2. «Полосатые» уже в 11 очках над зоной вылета, а «Вест Хэм» уже в этом туре рискует упасть с четвертого места на шестое.