Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» в меньшинстве едва не сотворил чудо, играя против «Ньюкасла»

17 Апреля 2021, 16:48,

В 32-м туре АПЛ «Вест Хэм» потерял важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов. В выездной игре против «Ньюкасла» «молотобойцы» на 36-й минуте получили мяч в свои ворота и удаление Крэйга Доусона, а вскоре Жоэлинтон сделал результат 2:0.  В сложной ситуации лондонцы сумели отыграть оба мяча, но все же снова пропустили. Джо Уиллок принес важные три очка «Ньюкаслу» - 3:2. «Полосатые» уже в 11 очках над зоной вылета, а «Вест Хэм» уже в этом туре рискует упасть с четвертого места на шестое.

Протокол игры  
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
(1:0) Диоп Исса 36'    
(2:0) Жоэлинтон 41'    
    73' Диоп Исса (2:1)
    80' Лингард Джесси (2:2)
(3:2) Уиллок Джо 82'    
Дубравка Мартин Фернандес Федерико Кларк Киран Дамметт Пол Мёрфи Джейкоб   90' Лонгстафф Шон   81' (Уиллок Джо (   81') Шелви Джонджо   16' Альмирон Мигель Ритчи Мэтт Жоэлинтон   90' (Кэрролл Эндрю (   90') Сен-Максимен Аллан   64' (Уилсон Каллум (   64')
Запасные: Льюис Джамал Хендрик Джефф Гейл Дуайт Крафт Эмиль Гиллеспи Марк Манкильо Хави
Фабьянски Лукаш Диоп Исса Доусон Крэйг   12'   36' Огбонна Анджело Цоуфал Владимир Ноубл Марк   75' (Бенрахма Саид (   75') Соучек Томаш Джонсон Бен   90' (Фредерикс Райан (   90') Форнальс Пабло Лингард Джесси   87' (Лансини Мануэль (   87') Боуэн Джаррод
Запасные: Тротт Натан Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Ярмоленко Андрей Ковентри Конор Алвес Фредерик
17 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Вест Хэм
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
17 Апреля 2021, 18:20

Молотки сливаются с евротурнирной зоны...

1
Underdog
17 Апреля 2021, 17:14

О чем я и говорил ранее-начались игры с середняками, к которым молотки оказались неготовы. Наверное на календарь свой посмотрели

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