«Он никогда не пошёл бы против игроков»: Погба рассказал, в чём разница между Сульшером и Моуринью

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о нынешнем наставнике команды Уле Гуннаре Сульшере и его предшественнике Жозе Моуринью.

«В команде все поменялось после прихода Сульшера. Уле Гуннар никогда не пошел бы против футболистов. Он может не поставить игрока в состав, но никогда не откажется от него. В этом разница между Сульшером и Моуринью», - передает слова французского полузащитника Sky Sports.

Напомним, что Жозе занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 2016-го по 2018-й год. Под руководством португальца команда выиграла Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.