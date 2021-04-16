Сульшер: «Марсьяль рискует пропустить остаток сезона»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о травме французского нападающего Антони Марсьяля, которую игрок получил в расположении национальной команды.

«У него повреждено колено. Мы можем потерять Марсьяля до конца нынешнего сезона, это очень сильно огорчает», - приводит слова норвежского тренера Sky Sports.

Напомним, что Антони травмировался по ходу поединка отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Казахстана.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиге Марсьяль провел 22 поединка, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.