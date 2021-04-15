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Обамеянг заразился малярией

15 Апреля 2021, 22:36,

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией в расположении сборной Габона.

«Всем привет. Я заразился малярией в расположении сборной Габона. Я уже провёл несколько дней в больнице и с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше. Всё это благодаря врачам, которые своевременно обнаружили вирус. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», - написал Обамеянг в «Инстаграме».

Отметим, что габонец пропускает ответный матч четвертьфинала Лиги Европы, где «Арсенал» на выезде играет против «Славии». К 34-й минуте «канониры» ведут со счётом 3:0, первая встреча завершилась вничью 1:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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