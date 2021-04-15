«Тоттенхэм» примет решение по вратарской позиции в конце сезона

«Тоттенхэм» может заняться поиском нового голкипера в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб примет решение по вратарской позиции в конце сезона, Льорис находится в подвешенном состоянии, его будущее зависит от руководства «шпор». Отмечается, что «Тоттенхэм» не интересуется Войцехом Щесны, не было никаких контактов ни с самим футболистом, ни с его агентами.

Льорис сыграл сорок матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона и пропустил сорок восемь голов. Контракт опытного француза с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.