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«Тоттенхэм» примет решение по вратарской позиции в конце сезона

15 Апреля 2021, 22:16,

«Тоттенхэм» может заняться поиском нового голкипера в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб примет решение по вратарской позиции в конце сезона, Льорис находится в подвешенном состоянии, его будущее зависит от руководства «шпор». Отмечается, что «Тоттенхэм» не интересуется Войцехом Щесны, не было никаких контактов ни с самим футболистом, ни с его агентами.

Льорис сыграл сорок матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона и пропустил сорок восемь голов. Контракт опытного француза с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Уго Льорис, Войцех Щесны
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