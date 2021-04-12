Нету получил травму и не сыграет на чемпионате Европы

Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету получил серьезную травму в матче против «Фулхэма» (1:0).

Как сообщает Jornal de Notícias, у португальского футболиста травма колена. По итогам обследования стало понятно, что Нету больше не сыграет за «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне и пропустит чемпионат Европы.

21-летний футболист сыграл тридцать пять матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал пять голевых передач. В активе Нету и один гол в трёх матчах за сборную Португалии, за которую он дебютировал в ноябре 2020 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт летом этого года.