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Нету получил травму и не сыграет на чемпионате Европы

12 Апреля 2021, 19:49,

Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету получил серьезную травму в матче против «Фулхэма» (1:0).

Как сообщает Jornal de Notícias, у португальского футболиста травма колена. По итогам обследования стало понятно, что Нету больше не сыграет за «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне и пропустит чемпионат Европы.

21-летний футболист сыграл тридцать пять матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал пять голевых передач. В активе Нету и один гол в трёх матчах за сборную Португалии, за которую он дебютировал в ноябре 2020 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт летом этого года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Педру Нету
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