«Вест Хэм» готов выкупить Лингарда

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12 Апреля 2021, 10:39,
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Атакующий полузащитник Джесси Лингард может на постоянной основе перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.
Согласно данным инсайдера, руководство «молотобойцев» планирует выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Ранее манкунианцы заявили, что готовы расстаться с Лингардом за 35 миллионов евро.
Джесси успешно выступает за столичный коллектив в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Он провел девять поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард