«Вест Хэм» готов выкупить Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может на постоянной основе перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, руководство «молотобойцев» планирует выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Ранее манкунианцы заявили, что готовы расстаться с Лингардом за 35 миллионов евро.

Джесси успешно выступает за столичный коллектив в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Он провел девять поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.