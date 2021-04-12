Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» готов выкупить Лингарда

12 Апреля 2021, 10:39,

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может на постоянной основе перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, руководство «молотобойцев» планирует выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Ранее манкунианцы заявили, что готовы расстаться с Лингардом за 35 миллионов евро.

Джесси успешно выступает за столичный коллектив в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Он провел девять поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард
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