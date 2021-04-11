​«Ливерпулю» интересен Педри

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11 Апреля 2021, 10:27,
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Молодой полузащитник «Барселоны» Педри входит в сферу интересов «Ливерпуля», о чём на своих страницах сообщает Mirror. Мерсисайдцы стремятся подписать восемнадцатилетнего футболиста до того момента, как он подпишет новый контракт с каталонцами, и сумма выкупа по его контракту существенно вырастет. В настоящий момент Педри можно подписать примерно за 81 миллион евро.
В нынешнем сезоне Педри провёл за «Барселону» сорок четыре матча во всех соревнованиях. На счету талантливого футболиста три забитых гола и шесть результативных передач на партнёров.
Эксперты из transfermarkt уже сейчас оценивают Педри в 70 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Педри