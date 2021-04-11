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​«Ливерпулю» интересен Педри

11 Апреля 2021, 10:27,

Молодой полузащитник «Барселоны» Педри входит в сферу интересов «Ливерпуля», о чём на своих страницах сообщает Mirror. Мерсисайдцы стремятся подписать восемнадцатилетнего футболиста до того момента, как он подпишет новый контракт с каталонцами, и сумма выкупа по его контракту существенно вырастет. В настоящий момент Педри можно подписать примерно за 81 миллион евро.

В нынешнем сезоне Педри провёл за «Барселону» сорок четыре матча во всех соревнованиях. На счету талантливого футболиста три забитых гола и шесть результативных передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt уже сейчас оценивают Педри в 70 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Педри
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