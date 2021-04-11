​«Ливерпулю» интересен Педри

Молодой полузащитник «Барселоны» Педри входит в сферу интересов «Ливерпуля», о чём на своих страницах сообщает Mirror. Мерсисайдцы стремятся подписать восемнадцатилетнего футболиста до того момента, как он подпишет новый контракт с каталонцами, и сумма выкупа по его контракту существенно вырастет. В настоящий момент Педри можно подписать примерно за 81 миллион евро.

В нынешнем сезоне Педри провёл за «Барселону» сорок четыре матча во всех соревнованиях. На счету талантливого футболиста три забитых гола и шесть результативных передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt уже сейчас оценивают Педри в 70 миллионов евро.