Артета рассказал о травме Эдегора

|
09 Апреля 2021, 10:30,
|
|
Испанский тренер Микель Артета, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», высказался о повреждении норвежского хавбека Мартина Эдегора.
«Пока неизвестно, на какой период выбыл Эдегор. Мартин уже пропустил первую игру четвертьфинала Лиги Европы. Думаю, он не сыграет в ближайших двух встречах», - передает слова специалиста портал Goal.com.
Эдегор выступает за «канониров» на правах арендного соглашения. Контракт футболиста принадлежит мадридскому «Реалу».
В текущем сезоне норвежский полузащитник провел 13 поединков в составе «Арсенала» и отметился двумя забитыми мячами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Микель Артета, Мартин Эдегор