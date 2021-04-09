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Артета рассказал о травме Эдегора

09 Апреля 2021, 10:30,

Испанский тренер Микель Артета, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», высказался о повреждении норвежского хавбека Мартина Эдегора.

«Пока неизвестно, на какой период выбыл Эдегор. Мартин уже пропустил первую игру четвертьфинала Лиги Европы. Думаю, он не сыграет в ближайших двух встречах», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Эдегор выступает за «канониров» на правах арендного соглашения. Контракт футболиста принадлежит мадридскому «Реалу».

В текущем сезоне норвежский полузащитник провел 13 поединков в составе «Арсенала» и отметился двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Микель Артета, Мартин Эдегор
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