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Вестергор близок к переходу в «Тоттенхэм»

09 Апреля 2021, 09:19,

Датский защитник Янник Вестергор, который играет за «Саутгемптон», может продолжить карьеру в другом английской клубе. Об этом информирует таблоид Daily Express.

Согласно сведениям источника, наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен усилить оборонительную линию команды. Руководство столичного клуба планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.

В составе «святых» Вестергор выступает с 2018-го года. Его трудовой соглашение рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Янник Вестергор
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