Вестергор близок к переходу в «Тоттенхэм»

Датский защитник Янник Вестергор, который играет за «Саутгемптон», может продолжить карьеру в другом английской клубе. Об этом информирует таблоид Daily Express.

Согласно сведениям источника, наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен усилить оборонительную линию команды. Руководство столичного клуба планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.

В составе «святых» Вестергор выступает с 2018-го года. Его трудовой соглашение рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами.