Вестергор близок к переходу в «Тоттенхэм»

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09 Апреля 2021, 09:19,
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Датский защитник Янник Вестергор, который играет за «Саутгемптон», может продолжить карьеру в другом английской клубе. Об этом информирует таблоид Daily Express.
Согласно сведениям источника, наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен усилить оборонительную линию команды. Руководство столичного клуба планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.
В составе «святых» Вестергор выступает с 2018-го года. Его трудовой соглашение рассчитано до лета следующего года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Янник Вестергор