«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в услугах бельгийца заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов заплатить за бельгийца порядка ста миллионов евро в том случае, если не удастся договориться с дортмундкой «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанна. За Ромелу следит и «Манчестер Сити», который ищет нападающего на замену Серхио Агуэро.

«Интер» же не горит желанием расставаться с Лукаку, ухода Ромелу не хочет и главный тренер итальянского клуба Антонио Конте.

27-летний бельгиец сыграл двадцать семь матчей за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать голов и отдал семь голевых передач.