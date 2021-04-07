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«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за Лукаку

07 Апреля 2021, 18:03,

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в услугах бельгийца заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов заплатить за бельгийца порядка ста миллионов евро в том случае, если не удастся договориться с дортмундкой «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанна. За Ромелу следит и «Манчестер Сити», который ищет нападающего на замену Серхио Агуэро.

«Интер» же не горит желанием расставаться с Лукаку, ухода Ромелу не хочет и главный тренер итальянского клуба Антонио Конте.

27-летний бельгиец сыграл двадцать семь матчей за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать голов и отдал семь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (3)
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0
Ибраев Айрат
07 Апреля 2021, 19:49

Ну теперь ВестБрому каюк.

0
zurukuk
07 Апреля 2021, 19:32

100 000 000... не деревянных...ипонуцца!..
мы живем в сумасшедшем мире!!!

0
Только футбол
07 Апреля 2021, 18:13

сперва продали Лукаку,а потом через несколько лет собираются выкупать за большие деньги... напоминает историю с Погба

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