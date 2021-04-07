«Челси» готов предложить 100 миллионов евро за Лукаку

|
07 Апреля 2021, 18:03,
|
|
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, в услугах бельгийца заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов заплатить за бельгийца порядка ста миллионов евро в том случае, если не удастся договориться с дортмундкой «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанна. За Ромелу следит и «Манчестер Сити», который ищет нападающего на замену Серхио Агуэро.
«Интер» же не горит желанием расставаться с Лукаку, ухода Ромелу не хочет и главный тренер итальянского клуба Антонио Конте.
27-летний бельгиец сыграл двадцать семь матчей за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать голов и отдал семь голевых передач.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку
Ну теперь ВестБрому каюк.
100 000 000... не деревянных...ипонуцца!..
мы живем в сумасшедшем мире!!!
сперва продали Лукаку,а потом через несколько лет собираются выкупать за большие деньги... напоминает историю с Погба