Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» выставит Мину на трансфер

07 Апреля 2021, 12:30,

Колумбийский защитник Йерри Мина покинет «Эвертон» по окончании нынешнего сезона, об этом информирует портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, руководство английского клуба собирается продать 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. «Ириски» хотят выручить с продажи игрока порядка 25 миллионов евро.

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти хочет пригласить на место Мины сенегальца Калиду Кулибали из «Наполи».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги колумбиец провел 20 поединков, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Йерри Мина
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