«Эвертон» выставит Мину на трансфер

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07 Апреля 2021, 12:30,
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Колумбийский защитник Йерри Мина покинет «Эвертон» по окончании нынешнего сезона, об этом информирует портал Goal.com.
Согласно сведениям источника, руководство английского клуба собирается продать 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. «Ириски» хотят выручить с продажи игрока порядка 25 миллионов евро.
Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти хочет пригласить на место Мины сенегальца Калиду Кулибали из «Наполи».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги колумбиец провел 20 поединков, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Йерри Мина