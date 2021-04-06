​Леманн: «Представьте, если бы на месте Артеты сейчас был Венгер…»

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06 Апреля 2021, 19:55,
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Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Йенс Леманн высказался о разнице ожиданий в клубе при Микеле Артете и Арсене Венгере.
«Представьте, если бы на месте Микеля Артеты сейчас был Арсен Венгер. Они бы не приняли такие результаты. Но с таким парнем, как Артета, они принимают их», - высказался Леманн в программе Football Daily.
На текущий момент «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На минувших выходных «канониры» на своём поле проиграли «Ливерпулю» с результатом 0:3.
Напомним, Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Микель Артета, Йенс Леманн