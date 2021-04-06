Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Леманн: «Представьте, если бы на месте Артеты сейчас был Венгер…»

06 Апреля 2021, 19:55,

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Йенс Леманн высказался о разнице ожиданий в клубе при Микеле Артете и Арсене Венгере.

«Представьте, если бы на месте Микеля Артеты сейчас был Арсен Венгер. Они бы не приняли такие результаты. Но с таким парнем, как Артета, они принимают их», - высказался Леманн в программе Football Daily.

На текущий момент «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На минувших выходных «канониры» на своём поле проиграли «Ливерпулю» с результатом 0:3.

Напомним, Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Микель Артета, Йенс Леманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола