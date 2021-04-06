​Forbes включил Абрамовича и Рыболовлева в число самых богатых владельцев спортивных клубов

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06 Апреля 2021, 19:30,
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Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов. В рейтинге нашлось место для двух миллиардеров из России. Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев занял восемнадцатое место, а владелец «Челси» Роман Абрамович – восьмое. Состояние Рыболовлева журнал оценивает в 6,7 миллиарда долларов, а состояние Абрамовича – в 14,5 миллиарда долларов.
На первом месте расположился Мукеш Амбани из Индии, владеющий клубом «Мумбаи Индианс» (крикет).
Добавим, что Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, а Дмитрий Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Монако, Роман Абрамович, Дмитрий Рыболовлев