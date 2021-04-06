Защитнику «Вулверхэмптона» не разрешили выступать за сборную Украины

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06 Апреля 2021, 10:19,
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Защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману не разрешили выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык посредством своего Youtube-канала.
Инсайдер рассказал, что ФИФА запретила 23-летнему футболисту играть за «жёлто-синих» из-за того, что он ранее выступал за сборную Англии по мини-футболу. Макс провел восемь поединков в составе британской национальной команды.
Цыганык подчеркнул, что тема с Килманом закрыта, несмотря на желание игрока надеть футболку сборной Украины.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 15 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил три желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Вулверхэмптон, Макс Килман