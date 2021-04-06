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Защитнику «Вулверхэмптона» не разрешили выступать за сборную Украины

06 Апреля 2021, 10:19,

Защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману не разрешили выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык посредством своего Youtube-канала.

Инсайдер рассказал, что ФИФА запретила 23-летнему футболисту играть за «жёлто-синих» из-за того, что он ранее выступал за сборную Англии по мини-футболу. Макс провел восемь поединков в составе британской национальной команды.

Цыганык подчеркнул, что тема с Килманом закрыта, несмотря на желание игрока надеть футболку сборной Украины.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 15 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил три желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Вулверхэмптон, Макс Килман
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