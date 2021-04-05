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Защитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

05 Апреля 2021, 08:27,

Ивуарийский защитник Эрик Байи, который выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба манкунианского клуба, 26-летний футболист сдал положительный тест на Сovid-19, когда находился в расположении сборной Кот-д'Ивуара. Игрок был переведен в режим самоизоляции и не поможет «красным дьяволам» в ближайших поединках.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 14 баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи
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