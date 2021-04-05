Защитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

|
05 Апреля 2021, 08:27,
|
|
Ивуарийский защитник Эрик Байи, который выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», заразился коронавирусной инфекцией.
Как сообщает пресс-служба манкунианского клуба, 26-летний футболист сдал положительный тест на Сovid-19, когда находился в расположении сборной Кот-д'Ивуара. Игрок был переведен в режим самоизоляции и не поможет «красным дьяволам» в ближайших поединках.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 14 баллов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи