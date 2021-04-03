«Лестер» объявил о продлении контракта с Ихеначо

Один из ведущих футболистов «Лестера» Келечи Ихеначо заключил новый трудовой договор с английским клубом. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.

«Это незабываемый момент. Я очень доволен. Мне нравится выступать за эту команду. «Лестер» стал для меня семьей. Меня все устраивает и надеюсь остаться здесь надолго», - приводит слова нигерийского нападающего пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл 28 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами

После 29 туров английской Премьер-лиги «Лестер» набрал 56 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.