«Лестер» объявил о продлении контракта с Ихеначо

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03 Апреля 2021, 12:57,
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Один из ведущих футболистов «Лестера» Келечи Ихеначо заключил новый трудовой договор с английским клубом. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.
«Это незабываемый момент. Я очень доволен. Мне нравится выступать за эту команду. «Лестер» стал для меня семьей. Меня все устраивает и надеюсь остаться здесь надолго», - приводит слова нигерийского нападающего пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл 28 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами
После 29 туров английской Премьер-лиги «Лестер» набрал 56 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Келечи Ихеначо
Раньше был ни рыба, ни мясо, пусть перспектива были видна! Рад, что он нашёл спокойную гавань и получил планомерное развитие. Тем не менее, надеюсь, он перейдёт куда-то за рубеж со временем, потому что в АПЛ Лестер вряд ли его кому-то продаст.